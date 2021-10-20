زيارة مرتقبة لشيخ الأزهر للمرجع الاعلى علي السيستاني

2021/10/20 | 14:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة "ميدل ايست مونيتور" البريطانية، الاربعاء، عن زيارة مرتقبة لمفتي الأزهر في مصر أحمد الطيب للمرجع الاعلى علي السيستاني.

وقالت الصحيفة في تقرير اطلع عليه NRT عربية، (20 تشرين الاول 2021)، ان "الزيارة ستكون تاريخية لمدينة النجف المقدسة بأعتبارها المرة الأولى التي يلتقي فيها الاثنان وجها لوجه".

واضاف: "ستشمل زيارة الأضرحة في كربلاء والنجف، بالإضافة إلى لقاءات مع علماء شيعة بارزين آخرين".

وتابع التقرير، انه "تتمثل اهمية الزيارة بكون الأزهر هو أعلى مؤسسة علمية للسنة بينما النجف هي أقدم وأهم مدرسة شيعية".



ووفقًا للمصادر المطلعة، قال الطيب إنه "سيزور أيضًا بغداد والموصل وأربيل كجزء من الرحلة".

وبحسب مصادر ، سيزور مفتي الأزهر في مصر أحمد الطيب، رجل الدين الكبير آية الله العظمى علي السيستاني في العراق مطلع الشهر المقبل.

وجهت الحكومات العراقية دعوات سابقة إلى الطيب لزيارة البلاد منذ عام 2003، وذكر تقرير في عام 2010 أنه سيلتقي بالسيستاني لمناقشة سبل توثيق العلاقات بين المذاهب الفكرية السنية والشيعية، لكن الزيارة لم تتم.

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