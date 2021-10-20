تعليق من النزاهة حول استقدام مسؤولين عراقيين

2021/10/20 | 14:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء، تفاصيل قرار الحكم الوجاهي الصادر بحق مسؤول سابق في لجنة تعويض العمليات الإرهابية بمحافظة الديوانية السابق، كاشفة عن صدور أمر استقدام للمدير العام الأسبق لدائرة صحة ديالى.

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (20 تشرين الاول 2021)، بأن "محكمة جنايات القادسية المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت قرارا بالحكم على المعاون السابق لمسؤول لجنة تعويض العمليات الإرهابية في المحافظة، استنادا إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، وذلك بعد إدانته بجريمة الرشوة".

واضاف البيان، أن "المحكمة قررت الحكم على المدان بالحبس ثلاث سنوات وذلك بعد ضبطه متلبسا بالرشوة من قبل ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة".



واوضح، انه "على خلفية قضية إصدار أوامر إدارية للتعيين بصورة مخالفة للأنظمة والتعليمات، أعلنت الدائرة عن إصدار محكمة تحقيق بعقوبة أمر استقدام للمدير العام لصحة المحافظة الأسبق"، مبينا أن "الأمر الصادر بحق المشكو منه في القضية التي حققت فيها الهيئة جاء استنادا الى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات على خلفية إصدار أوامر تعيين في عام ٢٠١٦ بصورة مخالفة للضوابط والتعليمات".

وكانت الهيئة قد أعلنت في الثامن من أيلول الماضي عن تمكن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في الديوانية من ضبط معاون مسؤول شعبة اللجان الفرعية لتعويضات جرحى العمليات الحربية والأخطاء العسكرية؛ بعد تسلمه مبلغ رشوة مقابل شمول إحدى المواطنات بقرار التعويض.

N.A

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