2021/10/20 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجيه مهم يخص الحقوق التقاعدية لذوي الشهداء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه مهم يخص الحقوق التقاعدية لذوي الشهداء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه مهم يخص الحقوق التقاعدية لذوي الشهداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).