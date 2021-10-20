بغداد اليوم تنشر قرعة كأس العراق الدور 32

2021/10/20 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاربعاء، عن نتائج قرعة الدور 32 لبطولة كأس العراق.

واوقعت القرعة ديالى مع سامراء، والميناء مع الكرخ، والشرطة مع الصوفية، وأربيل مع الرمادي، والزوراء مع الصناعات الكهربائية، والقاسم مع بيشمرگة السليمانية، والمثنى مع نفط البصرة ، والقوة الجوية مع نفط ميسان، والكهرباء مع الدجيل، ونوروز مع النفط، وكربلاء مع النجف، وامانة بغداد مع سوق الشيوخ، ومصافي الجنوب مع الصناعة، والصليخ مع الجنسية، وزاخو مع الطلبة، والديوانية مع نفط الوسط".

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