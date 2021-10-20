الدفاع المدني ينقذ عاملين من تحت ركام بعد انهيار سقف محل وسط الديوانية

2021/10/20 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

انقذ الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، عاملين من تحت ركام بعد انيهار سقف محل وسط محافظة الديوانية.وقال بيان للدفاع المدني، تلقته (بغداد اليوم)، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخراج عاملين من داخل محل تجاري قديم متهالك مخصص لبيع منتجات الألبان في منطقة حي الجديدة مركز محافظة الديوانية".

واوضح، ان "الفرق هرعت الى محل الحادث وباشرت بإخراج العاملين من تحت الركام وأمنت نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج الازم فيها".

واوضح، ان "سبب الحادث كان نتيجة أعمال الترميم التي لم تراعي شروط السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني".

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