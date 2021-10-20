2021/10/20 | 14:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأربعاء، إنقاذ 3 مولدات من حادث حريق اندلع داخل خزانات تحمل وقود الگاز في منطقة العدل وسط العاصمة بغداد.وذكر بيان للمديرية، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “فرق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إخماد حريق اندلع بخزانات وقود وسط بغداد المركز الخبري الوطني.

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