منشور على فيسبوك يتسبب بالحكم على صحفي كردي بالسجن ستة أشهر

2021/10/20 | 14:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر منشوراً على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" في شهر يناير الماضي ذكر فيه أن عضو برلمان كردستان ملا احسان دخل الاقليم ولم يخضع للحجر الصحي.

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