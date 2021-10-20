تقرير: فيسبوك تتجه الى تغيير اسمها لتحاكي العالم الافتراضي

2021/10/20 | 14:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى شركة فيسبوك الى تغيير اسمها ليعكس توجهها الى عالم يُعرف بـ"ميتافيرس" ، وفقاً لما نشره موقع "ذا فيرج" الثلاثاء.

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