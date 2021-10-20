2021/10/20 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بشارة بغداد ــ العراقالكل خائف في العراق والكل يترقب ولا يدري مالذي سوف يحدث .



جمهور القوى المتنافسة مستنفر برمته وعناصره المسلحة متمترسة بأسلحتها بانتظار الأوامر.الشعب في وادي والطبقة السياسية الفاسدة التي تحكم البلاد منذ ثمانية عشر عاما، والشعب بوادي آخر.



مايزال العراق مستقطباً إقليمياً ودولياً ومنهوباً من الداخل والخارج، ومن قبل طبقته السياسية الحاكمة ومن إيران وحزب الله اللبناني، وفاقدا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إرهاصات المشهد السياسي العراقي بعد الانتخابات الأخيرة - جواد بشارة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إرهاصات المشهد السياسي العراقي بعد الانتخابات الأخيرة - جواد بشارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).