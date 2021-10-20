الغزي يصدر توجيهاً لمنح حقوق تقاعدية لذوي شهداء مركز النقاء

2021/10/20 | 14:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

أصدر الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الأربعاء، توجيهاً لمنح حقوق تقاعدية لذوي شهداء مركز النقاء.

وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الغزي استقبل، ممثلين عن ذوي شهداء مركز النقاء للعزل الصحي في مدينة الناصرية، لبحث إجراءات الجهات القطاعية ذات العلاقة، بشأن تطبيق قرار مجلس الوزراء (240 لسنة 2021)".

ووجّه الأمين العام لمجلس الوزراء، "وزارة الصحة والدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بإعداد القوائم الخاصة بالضحايا، لغرض إحالتها إلى الهيئة الوطنية للتقاعد، لغرض المباشرة الفورية بإجراءات منح ذوي الضحايا بالحقوق التقاعدية، أسوة بالمتوفين من منتسبي وزارة الصحة من ذوي المهن الطبية والصحية والإدارية".

وفي ما يَخصُّ إجراءات احتساب الضحايا ضمن قانون مؤسسة الشهداء، كلف الغزي "الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بإعداد المسودة الخاصة، لعرضها على جلسة مجلس الوزراء، للتصويت عليها وإحالتها إلى مجلس النواب، كي يتم شمولهم بمشروع القانون الخاص بشهداء مستشفى ابن الخطيب".

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