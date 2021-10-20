مساعد أدفوكات يكشف عن تشكيلة جديدة للمنتخب الوطني: سنقاتل للوصول إلى كأس العالم

2021/10/20 | 14:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

رد بتروفيتش، مساعد مدرب المنتخب الوطني العراقي "أدفوكات"، على تصريحات لاعب المنتخب جستن ميرام والذي قرر اعتزال اللعب الدولي متهماً المدرب بتجاهل اللاعبين، كما تحدث بتروفيتش عن حظوظ المنتخب للصعود إلى كأس العالم، مؤكداً استدعاء لاعبين جدد إلى صفوف المنتخب.

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وقال بتروفيتش، خلال حديثه لبرنامج "هاتريك" الذي يقدمه الزميل "داود اسحاق"، وتابعه "ناس"، "سنقاتل من أجل الحصول على المركز الثاني أو الثالث للتأهل لكأس العالم، وهناك الكثير من المشاكل تواجه المدربين على سبيل المثال، عدم حضور لاعبين اثنين من الفريق الوطني لأنهم لم يستلموا مستحقاتهم".

وأضاف، "سنقاتل من أجل استدعاء اللاعب محمد علي عبود حيث رأينا لاعبا ماهراً والآن ببطء سوف نغير التشكيلة وهذا ليس سهلاً، ولن يحدث في أسبوع أو شهر، وأنا أعلم أن الجمهور العراقي يريد أن يتأهل المنتخب ويكون في كأس العالم لأن هذا البلد جميل".

وتحدث بتروفيتش عن خسارة المنتخب أمام نظيره الإيراني، قائلاً: "لقد تلقينا هدف في بداية المباراة ورغم ذلك قدمنا أداءً جيد، كنا افضل في الشوط الثاني، إلا أن الهدف الأول قتلنا ولا أستطيع أن أذكر من تسبب بالأخطاء".

ولفت بتروفيتش إلى أن "استدعاء اللاعبين، يتم بالتشاور بين الكادر التدريبي"، نافياً "ما يشاع عن مسؤولية رحيم حميد عن اختيار اللاعبين".

وقال، "أنا ورحيم حميد نشاهد مباريات الدوري العراقي، والمدرب أدفوكات يتابع اللاعبين من خلال التلفزيون ومنشغل بمتابعة اللاعبين المغتربين في الدوريات الأوروبية".

وأكد، "شاهدت مباريات أندية ميسان والجوية والكرخ والنفط وأربيل والميناء والديوانية والكهرباء والطلبة والزوراء والنجف، نشاهدها مرتين من أجل وضع تشكيلة مناسبة للمنتخب"، مبيناً أن "محمد علي عبود ومهند جعاز وأمير العماري سيتم إشراكهم في التشكيلة، إضافة إلى لاعبين جدد من النوادي".

وتابع، "نحن نسعى لفريق كبير، وهذا الأمر يحتاج إلى وقت".

ورداً على لاعب المنتخب الوطني جستن ميرام، الذي قرر اعتزال اللعب الدولي مع المنتخب والعودة إلى منزله في أميركا، قال بتروفيتش: "جستن لعب المباراة الأخيرة في 5-9-2019 أمام البحرين، وبعد 3 أيام قال إن عليه بالذهاب للاحتفال بعيد ميلاد صديقه، أشخاص من داخل المنتخب أخبرونا بذلك، لكن لايهم لم نفعل له شيئاً لكن فاجأني بالحديث خلال برنامجكم".

وقال، "كرجل كان يجب مواجهتنا وجهاً لوجه والحديث بما قلته في التلفزيون، أنت ربما لا تعرف أدفوكات هو مدربي، وأنا بعد تصريحات جستن الأخيرة أخبرت المدرب وجها لوجه، نحن علينا أن نتكلم بشأن الاحترام".

وأضاف "الأمر الثاني كنت مدربا للاعبين سابقاً في إنكلترا والبرتغال وروسيا وبلدان أخرى وواجهت أسماءً مهمة، لا أحد اشتكى بشأن التدريبات ربما مستوى جستن كان السبب، من جانبنا لا يوجد ضده شيء شخصي".

وأشار، إلى أن "جستن غادر بعد يومين من مباريات إيران وجاء قبل المباراة الأخرى بعد يومين"، مبيناً بالقول، "أعتقد أنه لعب 70 دقيقة ضد إيران، لكن علينا التكلم بوجهة نظر المدرب، فلا يوجد أي لاعب بالمنتخب اشتكى ماعدا جستن، وحديثه كان معيب من أنه لا يعرف المدرب أدفوكات ولم يسمع به، وأنه لم يشاهده بحياته".

وخاطب بتروفيتش جستن قائلاً: "لو كنت تحب بلدك لن تقول أنا لن العب للمنتخب الوطني، فأنت لا تلعب من أجلنا انت تلعب للعراق".

وعن إمكانية استدعائه مرة أخرى رد بتروفيتش "هو قال إنه لا يريد اللعب مع المنتخب الوطني فلماذا نستدعيه"، لافتاً إلى أن "أدفوكات هو من يتخذ قراراً بشأن استدعاء جستن مرة أخرى".

وختم بالقول، "عليه التكلم مع أدفوكات لأنه تكلم بطريقة غير لائقة ضده".

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