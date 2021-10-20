البنك المركزي العراقي يستخرج أموالاً ضخمة من تحت مبناه المدمر في الموصل

2021/10/20 | 14:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجري البنك المركزي العراقي، منذ يوم

أمس الثلاثاء، عمليات إخلاء خزنات

مالية كبيرة عثر عليها تحت أنقاض بناية

تابعة له في محافظة نينوى، كانت قد

تهدمت بفعل العمليات العسكرية التي

شهدتها المحافظة عقب اجتيا

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