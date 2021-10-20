امانة مجلس الوزراء تصدر توجيها لمنح ذوي ضحايا مركز النقاء في الناصرية حقوقا تقاعدية

2021/10/20 | 14:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وجه الامين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، باعداد القوائم الخاصة بضحايا مركز النقاء لغرض احالتها إلى الهيئة الوطنية للتقاعد لمنح ذويهم حقوق التقاعدية.وذكرت الامانة العامة في بيان صحفي :" ان الغزي استقبل، ممثلين عن ذوي شهداء مركز النقاء للعزل الصحي في مدينة الناصرية، لبحث إجراءات الجهات القطاعية ذات العلاقة، بشأن تطبيق قرار مجلس الوزراء (240 لسنة 2021)".ووجه الغزي وزارة الصحة والدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء، بإعداد القوائم الخاصة بالضحايا، لغرض إحالتها إلى الهيئة الوطنية للتقاعد، لغرض المباشرة الفورية بإجراءات منح ذوي الضحايا الحقوق التقاعدية، أسوة بالمتوفين من منتسبي وزارة الصحة من ذوي المهن الطبية والصحية والادارية".وعن اجراءات شمول الضحايا بقانون مؤسسة الشهداء، كلف الامين العام لمجلس الوزراء، الدائرة القانونية في الامانة العامة ، باعداد المسودة الخاصة لعرضها في جلسة مجلس الوزراء، للتصويت عليها واحالتها الى مجلس النواب، كي يتم شمولهم بمشروع القانون الخاص بشهداء مستشفى ابن الخطيب./انتهى7

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