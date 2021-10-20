مصرع شاب وجرح آخر في حادثي سير بديالى

2021/10/20 | 14:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / لقي شاب مصرعه واصيب آخر في حادثي سير منفصلين في ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان شابا لقي حتفه اثر اصطدام دراجته النارية مع عجلة قرب نقطة امنية بضواحي الخالص شمال بعقوبة ، فيما اصيب مدني بجروح في انقلاب مركبته باطراف بلدروز شرق بعقوبة "./انتهى

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