تجريبياً.. تشغيل مشروع ماء الاصلاح- الجبايش

2021/10/20 | 15:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت أمانة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن قرب افتتاح مشروع ماء الإصلاح – الجبايش رسميا، فيما اشارت الى انه تم تشغيله تجريبيا.

وقالت الأمانة في بيان ان “الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، بحث مع محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي، ملفّ شحة المياه في قضاء سيد دخيل، وآليات إيجاد الحلول الآنية وتوفيرها بالتنسيق مع الجهات القطاعية ذات العلاقة”.

وأكد الغزي أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مستمرة بالتواصل مع وزارة الموارد المائية؛ لغرض تجاوز الأزمة الراهنة، وإعادة توفير المياه إلى أهالي القضاء”.

واضاف الغزي أن “مشروع ماء الإصلاح – الجبايش، الذي كان متوقفاً منذ سنوات، وصل إلى نسبة إنجاز (98%)، وتم إطلاق التشغيل التجريبي، وستشهد الفترة القليلة المقبلة افتتاحه رسمياً”، موضحا ان “المشروع سيعمل على توفير مياه الإسالة إلى عدة أقضية من ضمنها قضاء سيد دخيل”.

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