المركزي: حصول 19 مصرفاً عراقياً على تصنيفات دولية يعكس تطور القطاع المصرفي

2021/10/20 | 15:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن حصول 19 مصرفاً مرخصاً في العراق على تصنيف من وكالات التصنيف الدولية المعتمدة كابيتال إنتيلجنس وفيتش وموديز وستاندرد آند بورز.وأوضح البنك المركزي، في بيان له، إن حصول البنوك على تصنيفات من …

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