2021/10/20 | 15:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكدت دائرة مركز البيانات الوطني، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قيام وزارة الكهرباء بتوفير خدمة إلكترونية لاحتساب كلفة استهلاك الطاقة.وقال مدير دائرة مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء تُوفّر خدمة إلكترونية لاحتساب كلفة استهلاك الطاقة المركز الخبري الوطني.

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