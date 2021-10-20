تربية كربلاء تعلن إنهاء اختبارات اللغة الفرنسية

2021/10/20 | 15:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطالب الناجح سيؤهل للدراسة في المدارس التي تدخل اللغة الفرنسية ضمن منهاجها.

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