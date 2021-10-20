أنجلينا جولي في ظهور نادر مع أبنائها خلال عرض Eternals.. ما الذي قصدته؟

2021/10/20 | 15:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما زالت إطلالة الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي في العرض الافتتاحي لفيلم Eternals، تحظى باهتمام المتابعين حول العالم، خاصة الصور التي جمعتها بأبنائها الـ5 في ظهورٍ نادرٍ لهم معًا على السجادة الحمراء...

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