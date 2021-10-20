العامري يدعو إلى إنهاء ظاهرة حرق الإطارات وقطع الطرق

2021/10/20 | 15:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الأربعاء، إلى إنهاء ظاهرة حرق الإطارات وقطع الطرق.وقال العامري في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “مما لا شك فيه أن المطالبة بالحقوق بالطرق السلمية والحضارية وفق الإجراءات الأصولية حق كفله الدستور”، معربا عن “الشكر للمتظاهرين لحرصهم على سلمية المظاهرات ولتعاملهم العالي مع …

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