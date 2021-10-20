2021/10/20 | 15:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أحبطت مفارز الشرطة المجتمعية، 6 محاولات ابتزاز الكتروني في 5 محافظات، بينها امرأة تبتز فتاة الكترونياً.وأوضح بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جاءت العمليات على خلفية ورود مناشدات الى الشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن المجاني 497 من الضحايا تفيد بتعرضهن للابتزاز من قبل أشخاص يهددوهن بنشر صورهن الشخصية على مواقع …

ظهرت المقالة الشرطة المجتمعية تحبط 6 محاولات ابتزاز الكتروني أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة المجتمعية تحبط 6 محاولات ابتزاز الكتروني) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة المجتمعية تحبط 6 محاولات ابتزاز الكتروني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).