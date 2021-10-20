العراق يسلم السعودية 15 ارهابيا بعد الافراج عنهم

2021/10/20 | 15:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استأنفت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2015، بعد 25 عامًا من انقطاعها جراء الغزو العراقي للكويت عام 1990.

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