2021/10/20 | 15:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاربعاء، القبض على قيادي بداعش مسؤول عن عدة عمليات إجرامية.وقال الغانمي في بيان، انه “نبارك لأبطال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية جهودهم المتميزة بملاحقة العناصر الإرهابية، وها هم اليوم يوجهون صفعة جديدة لداعش، بعد أن تمكنوا من إلقاء القبض على المجرم (كريم عبد الله مالح) […]

ظهرت المقالة القبض على الإرهابي (كريم عبد الله مالح) المسؤول عن عدة عمليات إجرامية أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على الإرهابي (كريم عبد الله مالح) المسؤول عن عدة عمليات إجرامية) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على الإرهابي (كريم عبد الله مالح) المسؤول عن عدة عمليات إجرامية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).