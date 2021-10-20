سمير غانم ودلال عبد العزيز وغيرهما..هكذا

2021/10/20 | 15:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع افتتاح مهرجان "الجونة" السينمائي في دورته الخامسة لعام 2021، يعيد مصمم الغرافيك المصري محمد جابر إحياء ذكرى أبرز نجوم السينما المصرية الذين رحلوا عن عالمنا مؤخرًا.

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