2021/10/20 | 15:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الأربعاء، المتظاهرين إلى إنهاء ظاهرة حرق الإطارات وقطع الطرق، فيما طالب مفوضية الانتخابات بالنظر بجدية في كافة الطعون المقدمة لها.وقال العامري في بيان تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “حرق الاطارات وقطع الشوارع”..



تحذير شديد اللهجة بشأن تظاهرات الخضراء المركز الخبري الوطني.

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