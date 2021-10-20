العامري يدعو المتظاهرين إلى إنهاء ظاهرة حرق الإطارات وقطع الطرق

2021/10/20 | 15:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الأربعاء، المتظاهرين إلى إنهاء ظاهرة حرق الإطارات وقطع الطرق، فيما طالب مفوضية الانتخابات بالنظر بجدية في كافة الطعون المقدمة لها.

وقال العامري في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "مما لا شك فيه أن المطالبة بالحقوق بالطرق السلمية والحضارية وفق الإجراءات الأصولية حق كفله الدستور"، مقدماً الشكر إلى "المتظاهرين لحرصهم على سلمية المظاهرات ولتعاملهم العالي مع الأجهزة الأمنية حماة الوطن".

وأضاف "أملي بهم الاستمرار بهذا النهج السلمي وإنهاء ظاهرة حرق الإطارات و قطع الطرق بالسرعة اللازمة، فهذه الأمور يجب مراعاتها بكل دقة".

ودعا العامري "المفوضية العليا للانتخابات الى النظر بجدية في جميع الطعون المقدمة لها من اجل طمأنة الجميع وإثبات حياديتها الكاملة".

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