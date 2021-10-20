صور: مقتدى الصدر يشارك في حملة تنظيف المدارس

2021/10/20 | 15:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

شارك زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، في حملة تنظيف المدارس.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وانطلقت، اليوم الأربعاء، الحملة الوطنية الكبرى لتنظيف المدارس الحكومية.

وحصل "ناس" على صور، (20 تشرين الأول 2021)، توثق جانبا من اليوم الأول للحملة الوطنية الكبرى التي اطلقها الصدر لتنظيف المدارس الحكومية قبل بدء العام الدراسي الجديد.

من جهته، أشاد وزير التربية علي حميد الدليمي، امس الثلاثاء، بتوجيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى حملة "البنيان المرصوص" لتنظيف المدارس تزامنا مع انطلاق العام الدراسي.

وقالت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (19 تشرين الأول 2021)، إن "الدليمي أعرب عن شكره لموقف الصدر لتبنيه حملة البنيان المرصوص الرامية لتنظيف المدارس بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد"، مبينة أن "المبادرة تنطلق من مبدأ الشعور بالمسؤولية الوطنية اتجاه العملية التربوية والتعليمية"، لافتة إلى أن "المؤسسة التربوية تحتاج لتوحيد الجهود من اجل رفع المستوى (الصحي) و (التعليمي) في العراق والأخذ بأيدي طلبتنا الاعزاء لإكمال مشوارهم العلمي".

ودعا البيان الجهات السياسية والرموز الوطنية كافة الى "دعم جهود الوزارة في تقديم الدعم لإنجاح العام الدراسي الجديد".

وأشار إلى أن "الحملة ستبدأ يوم غد بالتنسيق مع وزارة التربية ومديرياتها العامة في جميع محافظات البلاد".

وأصدر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، توجيهاً إلى حملة "البنيان المرصوص" بشأن المدارس الحكومية.

وقال الصدر في تدوينة، تابعها "ناس"، (19 تشرين الأول 2021)، "نوعز للمجلس الإدراي للبنيان المرصوص..



البدء بحملة تنظيف للمدارس الحكومية قبل بدء العام الدراسي الجديد، وبالتنسيق مع وزارة التربية ومديرياتها، راجين من العلي القدير أن يجنب طلابنا الأعزاء الوباء والإرهاب، وأن يسهل دربهم العلمي وكتله بالنجاح والإصلاح".

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