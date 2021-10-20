إسرائيل تعلن زيادة تصاريح العمل لسكان غزة

2021/10/20 | 15:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعيش أكثر من مليوني نسمة في قطاع غزة تحت حصار إسرائيلي- مصري مكبل منذ سيطرة حماس على السلطة في 2007، ويشيع الفقر والبطالة في القطاع.وتقول إسرائيل إن الإغلاق مطلوب لاحتواء حماس، بينما يعتبر معارضون أنه شكل من أشكال العقاب الجماعي.

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