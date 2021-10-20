2021/10/20 | 15:52 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وكالة الاستخبارات: القبض على مايسمى آمر كتيبة ومسؤول عن عمليات إرهابية في داعش

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