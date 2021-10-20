الغزي يؤكد للسفيرة الاسترالية ضرورة اسهام شركات بلادها في عملية اعادة الاعمار في العراق

2021/10/20 | 15:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، ضرورة دعوة الشركات الاسترالية للاسهام في عملية إعادة الإعمار في العراق.وأثنى الأمين العام لمجلس الوزراء خلال لقائه السفيرة الاسترالية بولا غانلي، على دور استراليا بمساعدة العراق في ملفّ مكافحة الإرهاب، والدور الكبير في دعم جهود الاستقرار في المناطق المحررة؛ عبر تنفيذ العديد من البرامج المهمة بالتنسيق مع الجهد الدولي والمحلي.وأكد الغزي :" ان الحكومة العراقية تتطلّع إلى تعميق العلاقات بين البلدين، ودعوة الشركات الاسترالية للاسهام في عملية إعادة الإعمار، وكذلك في المجالات الاقتصادية من خلال دخول الشركات الرصينة".من جانبها، اشارت السفيرة الى:" ان السفارة الاسترالية اسهمت بشكل فاعل في مواكبة العملية الانتخابية عبر حضورها في محطات الاقتراع منذ الصباح حتى نهاية العملية الانتخابية"، واثنت على الاجراءات المتخذة اثناء عملية الاقتراع./ انتهى7

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