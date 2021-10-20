بالوثيقة .. اخبار قضائي ضد مرشح مستبعد من الانتخابات

2021/10/20 | 15:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قدمت مجموعة من المحاميـن ، اليوم الاربعاء ، اخبارا قضائيـا رسميا الى رئاسة الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المرشح المستبعد من الانتخابات " حيدر الملا "، وبحق كل شخص يدعو الى اثارة العنف والكراهية والطائفية ويروج بالتمجيد والاشادة للكيان الصهيوني ./انتهى5

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