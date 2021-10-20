مجلس القضاء الأعلى يرفض النظر في طعون الانتخابات المقدمة بعد 14 تشرين الأول

2021/10/20 | 15:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفض مجلس القضاء الأعلى النظر في طعون الانتخابات المقدمة بعد الرابع عشر من الشهر الجاري وأعادها الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وبحسب وثيقة صادرة عن مجلس القضاء الأعلى فان مدة الطعن البالغة ثلاثة أيام قد انتهت في التاريخ المذكور والمجلس ملزم بحسم إجابته على الطعون المقدمة خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها, مما يتعين على مجلس المفوضين عدم إرسال الطعون للهيئة القضائية لحين إكمال الإجراءات القانونية وبيان مدى تأثيرها على النتيجة النهائية للمرشحين وعما إذا كان المرشح سيقدم طعنا جديدا من عدمه بعد قرار إعلان النتائج الأخير.

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