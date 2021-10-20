إرباك وإحتجاجات على نتائج الانتخابات وتحذيرات من فوضى لا تحمد عقباها

2021/10/20 | 16:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد يعيش العراقيون منذ أيام على وقع الإرباك الذي سبّبته مفوضية الانتخابات، بإعلانها نتائج “مغلوطة” وتجافي الحقائق الميدانية، والأشرطة في مراكز الانتخابات، وسط دعوات للتهدئة، وإعادة العد والفرز بشكل يدوي.وتسبب إعلان المفوضية النتائج الحالية، بضجة واسعة، خاصة لدى الأحزاب التي أظهرت النتائج أنها لم تحصل على أي مقعد، وهي أحزاب كبيرة ووازنة …

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