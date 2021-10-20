2021/10/20 | 16:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: m-oCLsMpMS0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يحاول سحب القلنسوة البيضاء للبابا فرنسيس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يحاول سحب القلنسوة البيضاء للبابا فرنسيس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).