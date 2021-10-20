2021/10/20 | 16:05 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يحاول سحب القلنسوة البيضاء للبابا فرنسيس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: m-oCLsMpMS0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يحاول سحب القلنسوة البيضاء للبابا فرنسيس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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