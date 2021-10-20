2021/10/20 | 16:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي يرأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني …..ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المجلس الوزاري للأمن الوطني: الاعتراض على نتائج الانتخابات يجب ان يكون قانونيا المركز الخبري الوطني.

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