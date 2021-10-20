هادي العامري: على المفوضية النظر بجدية بجميع الطعون لإثبات حيادتيها

2021/10/20 | 16:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري مفوضية الانتخابات الى النظر بجدية بجميع الطعون من اجل طمأنة الجميع وإثبات حيادتيها الكاملة.

العامري طالب المتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات الى الاستمرار بالاحتجاجات السلمية وإنهاء ظاهرة حرق الإطارات و قطع الطرق بالسرعة اللازمة، هذا وجدد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي دعواته الى الاستمرار في التظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات وعدم السماح للمندسين والمخربين بتشويهها .

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