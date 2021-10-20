أردوغان يطالب البرلمان بتمديد تفويض العمليات العسكرية في “سوريا والعراق” عامين آخرين

2021/10/20 | 16:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدمت الرئاسة التركية مذكرة إلى البرلمان التركي لتمديد الصلاحية الممنوحة للرئيس رجب طيب اردوغان بشأن تنفيذ عمليات عسكرية في العراق عامين آخرين اعتبارًا من 30 من تشرين الأول الحالي وفق ما أعلنت عنه وكالة الأناضول.

وأكدت الوكالة أن المذكرة المذيلة بتوقيع أردوغان تشير الى أن المخاطر والتهديدات للأمن القومي التي تحملها التطورات والصراع المستمر في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا، في تصاعد مستمر.

وأضافت ان المذكرة نصت على إيلاء تركيا أهمية كبيرة للحفاظ على الاستقرار والوحدة الوطنية ووحدة أراضي الجار العراق..



مبينة إن استمرار وجود عناصر حزب العمال الكردستاني وداعش في العراق والمحاولات الانفصالية القائمة على أساس عرقي تشكل تهديدًا مباشرًا للسلم الإقليمي والاستقرار لأمن تركيا.

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