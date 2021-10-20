لافروف: الوضع في أفغانستان ليس مستقرا والإرهاب والمخدرات أبرز المخاطر

2021/10/20 | 16:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن قضية الإرهاب وتنظيم داعش ولاية خراسان, علاوة على تجارة المخدرات من أبرز المخاطر التي تهدد أفغانستان وجوارها منذ سيطرة حركة طالبان على البلاد.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في مستهل الجولة الثالثة من محادثات صيغة موسكو التي تحتضنها العاصمة الروسية بشأن أفغانستان، وأكد لافروف أن الوضع في البلاد غير مستقر حتى الآن، إلا أنه أبدى رضاه عن مستوى التعاون مع السلطات الأفغانية الحالية، لاسيما في تأمين عمل البعثات الدبلوماسية, وقال إن بلاده تعترف بجهود طالبان لمحاولة إحلال الاستقرار على الأراضي الأفغانية.

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