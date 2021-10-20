روسيا تفرض عطلة رسمية للحد من انتشار فيروس كورونا

2021/10/20 | 16:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاربعاء، على فرض عطلة رسمية تمتد من 30 تشرين الاول حتى 7 تشرين الثاني مدفوعة الأجر على خلفية ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى مستويات قياسية في البلاد.وكانت روسيا شهدت لليوم الثاني على التوالي زيادة غير مسبوقة بأكثر من ألف حالة في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة مجددا عتبة الـ34 ألفا.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم ، عن تسجيلها 34073 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 33740 إصابة في اليوم السابق.

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