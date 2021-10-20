الكاظمي يرأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني

2021/10/20 | 16:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ترأس رئيس العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي، انه “جرى خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد، والإجراءات المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة”.وأكد الكاظمي “أهمية أن تكون الهوية الوطنية هي السائدة، والابتعاد عن كل ما يبثّ الفرقة بين أبناء شعبنا […]

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