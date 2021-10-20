حادث سير مروع في الانبار يوقع ضحايا (صورة)

2021/10/20 | 16:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسلنا بوقوع حادث سير مروع، يوم الأربعاء، في محافظة الأنبار.

وقال المراسل ( 20 تشرين الاول 2021)، ان حادث تصادم عجلتين وقع على طريق هيت في محافظة الأنبار بالقرب من معمل الغاز، ما تسبب بمصرع 7 أشخاص.

وأوضح المراسل أن الضحايا هم 3 نساء ورجل إلى جانب 3 أطفال.

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