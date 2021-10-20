بنحو 75%.. تحقيق مراحل متقدمة من اعمال مشروع ماء نينوى

2021/10/20 | 16:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم الاربعاء، تحقيق مراحل متقدمة من اعمال مشروع ماء نينوى.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تم تحقيق مراحل متقدمة من اعمال […]

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تحقيق مراحل متقدمة من اعمال مشروع ماء نينوى المركز الخبري الوطني.

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