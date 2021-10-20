تفاصيل إجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة الكاظمي.. لا تعطيل للحياة العامة

2021/10/20 | 16:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله مناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد، والإجراءات المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة.وأكد الكاظمي، بحس بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “أهمية أن تكون الهوية الوطنية هي السائدة، والابتعاد عن كل …

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