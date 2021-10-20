2021/10/20 | 16:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أوضحت رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، بشأن المشمولين بقرار العفو الذي صدر مؤخراً، والذي شمل 571 محكوماً، مشيرة الى ان تدقيق قضاياهم.وقال المستشار القانوني في رئاسة الجمهورية منيف الشمري لوكالة الأنباء العراقية، ان “رئاسة الجمهورية أصدرت مرسوماً جمهورياً بعفو خاص عن 571 محكوماً”، مبينا أن “المشمولين بالعفو ممن ارتكبوا جرائم بعيدة عن …

ظهرت المقالة رئاسة الجمهورية توضح بشأن 571 مشمولاً بقرار العفو أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة الجمهورية توضح بشأن 571 مشمولاً بقرار العفو) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة الجمهورية توضح بشأن 571 مشمولاً بقرار العفو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).