ضبط داعشي نفذ عمليات إرهابية ضد الجيش العراقي

2021/10/20 | 16:40 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، الأربعاء، إلقاء القبض على عنصر في تنظيم داعش الإرهابي، ومسؤول عن عدد من العمليات الإرهابية.

وقالت في بيان، إن مفارز الوكالة تمكنت من إلقاء القبض على المتهم (كريم عبد الله مالح) والمطلوب وفق مذكرات توقيف من مكافحة الإرهاب، وذلك لمبايعته عصابات داعش، كما أنه يشغل في الوقت الذي ألقي فيه القبض عليه ما يسمى "آمر كتيبة" في التنظيم في جنوب بغداد ومسؤول عن ثلاث مفارز، بالإضافة إلى قيامه بعدد من العمليات الإجرامية.

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كما أشار البيان إلى أن المتهم نفذ تفجير عبوة ناسفة على عجلة تابعة للجيش العراقي في جرف النصر، ونصب وفجر عبوة على رتل للجيش العراقي وقام بتفجير عبوات أخرى على أرتال للقوات الأمنية.

وأيضاً شارك بتفجير عجلة (نوع لوري) يقودها إرهابي انتحاري أسفل جسر الفاضلية في محافظة بابل والهجوم بواسطة أسلحة مختلفة على أفراد الجيش المتواجدين على جسر الفاضلية.

هذا وتم تدوين أقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقه الإجراءات القانونية.

راية داعش في العراق (أرشيفية- فرانس برس

يشار إلى أن العراق أعلن عام 2017، تحقيق النصر على داعش باستعادة كامل أراضيه التي كانت اجتاحها التنظيم صيف 2014.



إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

وفي موازاة ذلك، تشن القوات العراقية حملات وعمليات تمشيط عسكرية بين الحين والآخر لملاحقة فلول التنظيم في أنحاء البلاد.

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