2021/10/20 | 16:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعادة اصدار شاحنتين محملتين بمواد بلاستيكية مخالفة في مركز الشلامجة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعادة اصدار شاحنتين محملتين بمواد بلاستيكية مخالفة في مركز الشلامجة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعادة اصدار شاحنتين محملتين بمواد بلاستيكية مخالفة في مركز الشلامجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).