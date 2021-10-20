الكويت: الحكومة تعلن رفع قيود فيروس كورونا للمطعمين باللقاح بداية من الأحد المقبل

2021/10/20 | 17:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الكويتية، الأربعاء، رفع الإجراءات الاحترازية المفروضة بشأن فيروس كورونا لمن تلقوا اللقاح، بداية من 24 أكتوبر/ تشرين الأول.

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