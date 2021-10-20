الشايع: يجب غلق الباب امام المؤامرة الاميركية والذهاب باتجاه التوافقات السياسية

2021/10/20 | 17:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الكاتب والمحلل السياسي، عبد الرزاق الشايع، اليوم الاربعاء، ان تعطيل الاجهزة بوقت مبكر بيوم الاقتراع يدل على حدوث خرق بالانتخابات.فيما بين ان يجب غلق الباب امام المؤامرة الاميركية والذهاب باتجاه التوافقات السياسية.وقال الشايع لبرنامج “كاتب وقضية” ان “المفوضية لم تحسن ادارة الانتخابات ولم تكن مستقلة بعملها”، موضحا ان “هناك تلكؤ في […]

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