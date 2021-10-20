الثقافة تستقدم خبيراً إيطالياً لترميم الآثار

2021/10/20 | 17:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الأربعاء، استقدام خبير إيطالي لترميم الآثار.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، التقى في مكتبه الرسمي بمقر الوزارة السفير الإيطالي في العراق برونو انطونيو باسكوينو، وناقش الطرفان جملةً من المشاريع الثقافية المشتركة"، لافتة الى أن "الوزير عبر عن دعم الوزارة لمشروع ترجمة تبنته السفارة الإيطالية لغرض ترجمة بعض من أهم الكتب من اللغة الإيطالية إلى العربية، وبالتعاون مع دار المأمون للترجمة والنشر، حيث أعلن باسكوينو اكمال كتابين، والسعي لضم المزيد ضمن المشروع".وأضافت، أنه "تم الاتفاق على استقدام خبير المخطوطات الإيطالي ماركو ديبالا مطلع العام المقبل؛ لغرض الاستفادة من خبرته في ترميم الآثار، وتدريب الكوادر في الهيأة العامة للآثار والتراث، ودار المخطوطات العراقية"، مبينة أنه "جرت مناقشة اقامة فعاليات ثقافية منها أسبوع السينما الإيطالية، وأسبوع الموسيقى الإيطالية، التي ستكون متزامنةً في مدن متفرقة من العالم".

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