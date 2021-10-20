صور للحادث المروري المروع في محافظة الأنبار

2021/10/20 | 17:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت الدفاع المدني، الأربعاء، انتشال 8 جثث من بينهم أطفال ونساء، إثر حادث مروري وقع على الطريق الرابط بين قضائي هيت وحديثة في الأنبار.

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وذكرت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (20 تشرين الأول 2021)، ان "فرق انقاذها اتمت واجبها بانتشال ثمانية جثث من بينهم اطفال ونساء بعد حادث اصطدام مروع بين عجلتين الأولى نوع تويوتا صالون والثانية شاحنة نوع مرسيدس براد على الطريق الرابط بين قضاء هيت وقضاء حديثة في محافظه الأنبار غربي العراق ".

واكد البيان ان "الفرق اضطرت إلى استخدام اجهزة ومعدات الانقاذ الهيدروليكية لتتمكن من قص المعدن وابعاد الحطام عن الجثث وصولاً لتحريرها واخراجها من العجلات المحطمة نتيجة قوة الاصطدام ليتم بعدها تأمين نقل وتسليمها جثث الضحايا إلى دائرة الطب العدلي في مستشفى حديثة العام وفق الاجراءات القانونية المتبعة".

وأشار البيان إلى أن "سبب الحادث كان نتيجة السرعة وقلة الانتباه".

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